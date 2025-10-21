23 Minuten für 11,90 Euro – Bahnpreis nach Chemnitz empört Fahrgäste aus Rochlitz

Die Preispolitik des Verkehrsverbunds Mittelsachsen steht im Kreuzfeuer der Kritik. Nach Beschwerden über hohe Preise aus Mittweida meldet sich nun ein Rochlitzer zu Wort.

Die Kritik an den Ticketpreisen für den Bahnverkehr hält an. Nun meldete sich ein Leser aus Rochlitz, dessen Kind jüngst mit dem Regionalexpress von Narsdorf nach Chemnitz gefahren war, bei der „Freien Presse". 11,90 Euro musste die Jugendliche für die einfache Strecke zahlen – und dies für 23 Minuten Fahrt. „Eine Frechheit",...