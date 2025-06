247-Meter-Windräder bei Wiederau: Was haben die Bürger davon?

Im vergangenen Jahr das erste und nun das zweite Windrad sind südlich von Wiederau ans Netz gegangen. Doch es gibt nach wie vor Kritik. Kommen noch weitere Anlagen am Standort?

Sie zählen zu den höchsten aktiven Windkraftanlagen in Mittelsachsen - und zeigen an, in welchen Dimensionen in Zukunft Windräder gebaut werden sollen. Die zwei Windräder drehen sich südlich von Wiederau, das erste seit Frühjahr 2024, das zweite seit kurzem. Jetzt haben die Investoren - die Stadtwerke Leipzig und die EAB New Energy in...