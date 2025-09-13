Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
OBM Frank Dehne und der Heimatvereinsvorsitzende Frank Weber begrüßten die Gäste.
OBM Frank Dehne und der Heimatvereinsvorsitzende Frank Weber begrüßten die Gäste. Bild: Manuel Niemann
OBM Frank Dehne und der Heimatvereinsvorsitzende Frank Weber begrüßten die Gäste.
OBM Frank Dehne und der Heimatvereinsvorsitzende Frank Weber begrüßten die Gäste. Bild: Manuel Niemann
 9 Bilder
Rochlitz
675 Jahre Noßwitz: Historischer Markt, Traktoren und alte Gewerke locken Besucher an
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noßwitz feiert 675 Jahre: Handwerk, Kuchenbuffet und Dorfgeschichte locken zahlreiche Gäste an. „Freie Presse“ zeigt die Bilder zum Jubiläumsfest.

Mit geschmückten Grundstücken, Wimpeln und Strohpuppen und einem großen Festzelt feierte Noßwitz am Wochenende sein 675-jähriges Bestehen. Der Heimatverein eröffnete ein großes Kuchenbuffet, zu dem viele Noßwitzerinnen beigetragen hatten und die Bilder von Dr. Wolfgang Richter ließen eine Reise durch die Dorfgeschichte zum Jubiläum zu.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
11:53 Uhr
5 min.
„Die Leute reden hier noch miteinander“ - 675 Jahre werden in einem Dorf bei Rochlitz groß gefeiert
Ellen Naumann (l.), Frank Weber und Maren Speer-Dippold freuen sich auf das Festwochenende zu 675 Jahren Noßwitz.
Ländliche Idylle zwischen Tradition und Moderne: Im kleinen Dorf Noßwitz mit vielen großen Bauerngütern kennt man noch seine Nachbarn. Am Wochenende wird hier gefeiert. Warum sich ein Besuch lohnt.
Falk Bernhardt
13:40 Uhr
2 min.
Umfrage: Wie viele Playlisten haben Sie?
Vielfältige Sammlung: 19 Prozent der Musikstreaming-Nutzer verwalten zehn oder mehr eigene Playlists.
Fast jeder Zweite teilt seine Playlisten, doch nur knapp jeder Vierte hört sich oft Musik von fremden Listen an. Das und was Nutzende noch über ihre Musik-Gewohnheiten verraten, zeigt diese Studie.
16.06.2025
2 min.
Ein Dorf im Festmodus: Stollsdorf feiert 675 Jahre
Das Jubiläum wurde mit einer großen Feier begangen. Die Dorfgemeinschaft zeigte vollen Einsatz. Ein besonderer Auftritt krönte das Fest.
Babette Philipp
13:47 Uhr
3 min.
Schon wieder: Misstrauensanträge gegen EU-Kommission
Von der Leyens Kommission muss sich Misstrauensanträgen stellen. (Archivbild)
Nur gut zwei Monate nach einem überstandenen Misstrauensvotum sieht sich die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen wieder mit Misstrauensanträgen konfrontiert. Die Abstimmung steht schon bald an.
Mehr Artikel