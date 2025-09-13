675 Jahre Noßwitz: Historischer Markt, Traktoren und alte Gewerke locken Besucher an

Rochlitz
Noßwitz feiert 675 Jahre: Handwerk, Kuchenbuffet und Dorfgeschichte locken zahlreiche Gäste an. „Freie Presse“ zeigt die Bilder zum Jubiläumsfest.
Mit geschmückten Grundstücken, Wimpeln und Strohpuppen und einem großen Festzelt feierte Noßwitz am Wochenende sein 675-jähriges Bestehen. Der Heimatverein eröffnete ein großes Kuchenbuffet, zu dem viele Noßwitzerinnen beigetragen hatten und die Bilder von Dr. Wolfgang Richter ließen eine Reise durch die Dorfgeschichte zum Jubiläum zu.
