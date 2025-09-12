„Die Leute reden hier noch miteinander“ - 675 Jahre werden in einem Dorf bei Rochlitz groß gefeiert

Ländliche Idylle zwischen Tradition und Moderne: Im kleinen Dorf Noßwitz mit vielen großen Bauerngütern kennt man noch seine Nachbarn. Am Wochenende wird hier gefeiert. Warum sich ein Besuch lohnt.

Die aus zwei Ballen zusammengesetzte Strohfigur an der B 175 kurz vor Rochlitz ist nicht zu übersehen. Dahinter wirbt ein Schild für das große Fest am Wochenende: 675 Jahre Noßwitz werden am 13. und 14. September gefeiert. Das Dorf putzt sich dieser Tage heraus, die Häuser und Zäune sind schon mit Wimpelketten geschmückt. Dazu sind... Die aus zwei Ballen zusammengesetzte Strohfigur an der B 175 kurz vor Rochlitz ist nicht zu übersehen. Dahinter wirbt ein Schild für das große Fest am Wochenende: 675 Jahre Noßwitz werden am 13. und 14. September gefeiert. Das Dorf putzt sich dieser Tage heraus, die Häuser und Zäune sind schon mit Wimpelketten geschmückt. Dazu sind...