Abenteuer auf hoher See: Reihe „Kultur in der Kapelle“ beginnt mit Reisen um die Welt

Rochlitz
Ein Hauch von Abenteuer in Königshain-Wiederau: Seemann Rudi Gutmann berichtet bei „Kultur in der Kapelle“ von seiner Reise um die Welt.
Nach der Winterpause beginnt die Reihe „Kultur in der Kapelle“ in Königshain-Wiederau mit einem recht ungewöhnlichen Thema: der Seefahrt. Der gebürtige Dresdner Rudi Gutmann hat seinen Kindheitstraum wahr gemacht, die Welt kennenzulernen. Er erlernte den Beruf des Seemanns von der Pike auf und heuerte auf zahlreichen Schiffen an. Am...
