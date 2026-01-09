Abenteuer und Skurrilitäten: Lunzenaus Prellbock präsentiert ausgefallenes Jahresprogramm

Kreuzfahrtschiffe, Nonnenrennen und Bier-Yoga sind nur zwei von vielen Facetten des diesjährigen Prellbock-Programms. Ein Streifzug durch die Höhepunkte im Lunzenauer Eisenbahnmuseum.

Nonnenrennen, Bier-Yoga, Kreuzfahrtschiffe und der Sultan von Brunei: Das Programm des Prellbocks in Lunzenau für dieses Jahr ist erschienen. Es bietet Wissenswertes, Skurriles, Vorträge, Sport und Kinokomödien. Gerade erst ist die Premiere des „Neujahrs-Anbadens in der Mulde“ bei Temperaturen um den Gefrierpunkt über die Bühne gegangen....