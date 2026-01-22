Bericht in Lunzenau über eine Reise im Chaos-Modus

Rochlitz
Zwei Abenteurer haben sich auf den Weg zum Sultan von Brunei gemacht. Doch das wird zum Fiasko. Darüber berichtet ein Rostocker in Lunzenau.
Über eine unglaubliche Reise zum Sultan von Brunei berichtet Ronald Prokein aus Rostock am Freitag, ab 19 Uhr in der Erlebniskneipe „Zum Prellbock“ in Lunzenau. Zwei Männer hatten sich auf dem Weg zum Sultan gemacht, in der Hoffnung, er würde deren nächste Tour finanzieren und die Kinder-Aids-Hilfe in Deutschland unterstützen. Doch die...
