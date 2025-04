Antike Schätze in Penig - Trödelmarkt lockt mit Raritäten: „Sie öffnen Türen zu vergangenen Zeiten“

Der Antikhandel in Penig verwandelt sich am Samstag in einen Trödelmarkt für Raritäten und Antiquitäten. Ein Paradies für alle, die das Besondere suchen und Geschichten lieben.

Die Atmosphäre ist unvergleichlich: von Stand zu Stand schlendern, in alte Geschichten eintauchen, Trödel für wenig Geld ergattern und seltene Schätze entdecken. Flohmärkte liegen im Trend. Aber nicht nur die. Auch Trödelscheunen finden immer mehr Liebhaber. Zumal das Flair hier ein anderes ist, es etwas familiärer zugeht, der Händler zu...