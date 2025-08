Antikmarkt in Penig: „Aus einem Trödelladen geht man immer mit guter Laune heraus“

Beim ersten Markt zur Eröffnung des Antikhandels in Penig konnten viele Besucher in Nostalgie schwelgen. Was einst zum Alltag gehörte, ist heute Rarität, was auch junge Leute fasziniert.

Das Figurenpaar Hurvinek und Spejbl nach dem Vorbild der berühmten tschechischen Marionetten stand zu DDR-Zeiten in fast jeder Schrankwand. Das Fernsehgerät Rubens brachte Anfang der 1950-er Jahre Bewegtbilder in die Wohnzimmer. Auf den Tisch bei manch Familienfeier kam das gute Meißner Porzellan. Auch die Römergläser waren mehr Dekoration,...