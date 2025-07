Aus dem Grund bleibt die Bowlingbahn in Rochlitz geschlossen

Benjamin Herbst hatte das Bowling- und Kegelcenter mit Gaststätte im Herbst 2024 nach monatelanger Schließung eröffnet. Nun muss die Stadt auf die Suche gehen. Und was ist mit dem Freibad-Kiosk?

Nun ist Gewissheit, was sich schon seit Wochen abgezeichnet hat: Das Bowling- und Kegelcenter „Rainbow“ in Rochlitz ist geschlossen und das nicht nur vorübergehend. Zuletzt hatte der Betreiber der Freizeiteinrichtung, die sich im Gebäudekomplex der Sporthalle am Regenbogen befindet, im sozialen Netzwerk Facebook mehrfach eine vorübergehende...