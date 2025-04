Bäcker Saupe in Königsfeld: Neustart nach Explosion steht bevor

Nach der Explosion von Rohren im Backofen konnte Bäcker Kay Saupe wochenlang nicht produzieren. Nun ist ein neuer Ofen da. Kann er wieder Brot, Brötchen und Kuchen liefern, wie die Kunden es kennen?

Über sechs Wochen lang gab es bei ihm kein Brot und keine Brötchen: Nachdem am Aschermittwoch Teile des Backofens bei Bäcker Kay Saupe in Königsfeld explodiert waren, konnte er nicht mehr produzieren. Ein neuer Ofen musste her und weitere Arbeiten im Haus waren nötig.