Berufsorientierungstag in Rochlitz: Die besten Karrierechancen entdecken

Rochlitz
Beim Berufsorientierungstag erhalten Oberschüler und Gymnasiasten Einblicke in ihre Arbeitswelt von morgen. Dabei steht schon jetzt ein Rekord.
Künftige Berufsanfänger und Orientierungssuchende können aus dem Vollen schöpfen: Rund 40 Vertreter aus Handwerk und Industrie oder etwa aus dem Gesundheits- und Sozialbereich sowie von Justiz oder Bundespolizei präsentieren sich in Rochlitz zur Neuauflage des Berufsorientierungstages in bislang nicht gekannter Bandbreite. Der Impuls zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.