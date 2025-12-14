Karrieremesse 2026 in Rochlitz: Noch größer, noch praxisnäher

Ein Tag voller Inspiration erwartet junge Menschen in Rochlitz – die Karrieremesse bietet Einblicke, die den Berufsstart erleichtern.

Diesmal setzen die Organisatoren noch eins drauf. Denn zur nächsten Karrieremesse in Rochlitz Mitte Januar wird sich nicht nur die Anzahl beteiligter Unternehmen, Hochschulen und Einrichtungen erhöhen. Auch der Wirkungsradius der Messe im Bürgerhaus reicht weit über die Porphyrstadt.