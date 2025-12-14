MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zur jüngsten Messe war der Stand der Deutschen Flugsicherung dicht umlagert.
Zur jüngsten Messe war der Stand der Deutschen Flugsicherung dicht umlagert. Bild: Hannah Sacht
Zur jüngsten Messe war der Stand der Deutschen Flugsicherung dicht umlagert.
Zur jüngsten Messe war der Stand der Deutschen Flugsicherung dicht umlagert. Bild: Hannah Sacht
Rochlitz
Karrieremesse 2026 in Rochlitz: Noch größer, noch praxisnäher
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Tag voller Inspiration erwartet junge Menschen in Rochlitz – die Karrieremesse bietet Einblicke, die den Berufsstart erleichtern.

Diesmal setzen die Organisatoren noch eins drauf. Denn zur nächsten Karrieremesse in Rochlitz Mitte Januar wird sich nicht nur die Anzahl beteiligter Unternehmen, Hochschulen und Einrichtungen erhöhen. Auch der Wirkungsradius der Messe im Bürgerhaus reicht weit über die Porphyrstadt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:27 Uhr
4 min.
Höler-Traumtor verhindert Dortmunder Sieg in Freiburg
Lucas Höler (l.) traf sehenswert, Jobe Bellingham sah Rot.
Der BVB zeigt zunächst eine Reaktion auf die Turbulenzen unter der Woche, schwächt sich in Freiburg aber selbst. Nach einer Roten Karte gegen Bellingham schlagen die Breisgauer spät zu.
Christoph Lother, dpa
24.11.2025
1 min.
Rochlitzer Gymnasiasten backen Plätzchen für Familien in Not
Jungen und Mädchen der Klasse 7 überreichten Kerstin Rudolph vom Diakonischen Werk Tütchen mit selbst gebackenen Plätzchen.
Siebtklässler des Mathesius-Gymnasiums haben wie die Weltmeister gebacken. Wer darf sich auf das süße Gebäck freuen?
FP
13.12.2025
3 min.
Bürgermeister aus dem Erzgebirge bekommt zum Weihnachtsmarkt ein kahles Bäumchen
Der Nikolaus übergab Bürgermeister André Oswald (l.) das kahle Bäumchen auf der Weihnachtsmarktbühne.
Johanngeorgenstadts Bürgermeister André Oswald hatte ungewöhnliche Gäste zum diesjährigen Schwibbogenfest eingeladen. Die brachten ihm ein besonderes Geschenk mit. Das wurde am Sonnabend überreicht.
Irmela Hennig
18:44 Uhr
2 min.
Eispiraten Crimmitschau packen die Sensation: Rumpfkader gelingt das erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison
Torhüter Christian Schneider hatte am Wochenende großen Anteil an den beiden Siegen der Eispiraten Crimmitschau.
Nur 13 Feldspieler und ein etatmäßiger Torhüter standen dem Eishockey-Zweitligisten am Sonntag zur Verfügung. Der zeigte angesichts dessen eine Meisterleistung und belohnt sich mit einer Premiere.
Anika Zimny
13.12.2025
6 min.
Lithium-Abbau: Schon 2026 könnten Arbeiten für größtes Bergwerk im sächsischen Erzgebirge beginnen
BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff (l.) und Zinnwald-Lithium-Chef Marko Uhlig im Bohrkern-Lager des Bergbauunternehmens. Rechts der Förderturm des früheren Arno-Lippmann-Schachts in Altenberg.
Ein Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums besucht die Zinnwald Lithium GmbH – und diskutiert vor der Tür mit aufgebrachten Bergbaugegnern.
Oliver Hach
30.11.2025
4 min.
Absolvententreffen des Gymnasiums Rochlitz: Wenn Schüler als Lehrer zurückkommen
Beim Ehemaligen-Treffen aller Jahrgänge des Johann-Mathesius-Gymnasium Rochlitz im Bürgerhaus war auch Schulleiterin Carsta Drehn (vorn links) dabei.
So groß die Vielfalt der Lebenswege der Rochlitzer Gymnasiasten aus mehr als fünf Jahrzehnten auch sein mag - dieses Treffen am Samstag im Bürgerhaus steht für Zusammenhalt der Schulgemeinschaft.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel