Charlotte Hader testet am Stand der Bundespolizei eine sogenannte Virtual-Reality-Brille.
Charlotte Hader testet am Stand der Bundespolizei eine sogenannte Virtual-Reality-Brille. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Charlotte Krause (M.) am Stand der Stadt Rochlitz, bei der sie bereits ein Praktikum absolvierte.
Charlotte Krause (M.) am Stand der Stadt Rochlitz, bei der sie bereits ein Praktikum absolvierte. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Stände der Aussteller waren zur Karrieremesse teils dicht umlagert.
Die Stände der Aussteller waren zur Karrieremesse teils dicht umlagert. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Karrieremesse in Rochlitz punktet mit Vielfalt
Von Marion Gründler
Beim diesjährigen Berufsorientierungstag erhielten Oberschüler und Gymnasiasten Einblicke in eine mögliche Arbeitswelt von morgen. Die Resonanz war enorm.

Sie staunte nicht schlecht: „Es werden Berufe vorgestellt, von denen ich noch gar nicht wusste, dass es die gibt.“ Charlotte Krause ist eine von mehr als 400 Schülerinnen und Schülern, die sich am Mittwoch im Rochlitzer Bürgerhaus über Studienmöglichkeiten und Berufe ins Bild setzten. Und zur Karrieremesse konnten künftige...
