  • Besondere Ehrung für Einsatz im Landkreis: Wer erhält die zehnte Verdienstmedaille in Mittelsachsen?

Die Verdienstmedaille des Landkreises Mittelsachsen
Die Verdienstmedaille des Landkreises Mittelsachsen Bild: Landratsamt Mittelsachsen/Archiv
Die Verdienstmedaille des Landkreises Mittelsachsen
Die Verdienstmedaille des Landkreises Mittelsachsen Bild: Landratsamt Mittelsachsen/Archiv
Besondere Ehrung für Einsatz im Landkreis: Wer erhält die zehnte Verdienstmedaille in Mittelsachsen?
Von Franziska Bernhardt-Muth
Vorschläge können bis Ende September eingereicht werden. Die bisherigen Preisträger sind in unterschiedlichsten Bereichen aktiv gewesen, ob für Feuerwehr, Welterbe, Historie oder Sport.

Als junger Mann erblindete er, gleichwohl hat er sich außerordentlich in der Behindertenselbsthilfe engagiert: Dafür gab es für Thorsten Gruner aus Döbeln 2024 die Verdienstmedaille des Landkreises. Vorausgegangen war sein Einsatz in Arbeitsgemeinschaften, Vereinen, Behindertenbeiräten auf lokaler und Landesebene, und auch seine sportliche...
