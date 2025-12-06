Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Coca Cola für Freiberg, Tex-Mex für Flöha und ein Kochbuch für Penig - fünf gute Nachrichten aus Mittelsachsen

Die Metallbau-Firma Winterling in Neuhausen wird künftig von Helene Winterling geführt.
Die Metallbau-Firma Winterling in Neuhausen wird künftig von Helene Winterling geführt. Bild: Eckardt Mildner
Helga Kroß auf dem Cover des Kochbuchs. Das alte Foto zeigt sie als Vierjährige.
Helga Kroß auf dem Cover des Kochbuchs. Das alte Foto zeigt sie als Vierjährige. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Aneta Grund aus Mittweida engagiert sich für den Lutherweg in Sachsen, hier an der Stadtkirche.
Aneta Grund aus Mittweida engagiert sich für den Lutherweg in Sachsen, hier an der Stadtkirche. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Rochlitz
Coca Cola für Freiberg, Tex-Mex für Flöha und ein Kochbuch für Penig - fünf gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Geschichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und optimistisch stimmen. Hier sind die Anregungen aus dieser Woche mit einer Firmengeschichte aus dem Erzgebirge und einer Pilgerin aus Mittweida.

Der Coca-Cola-Truck kommt also nach Freiberg, und zwar am 16. Dezember. Das hat eine Abstimmung ergeben - für viele schon mal eine tolle Nachricht. Noch besser wird sie allerdings mit der Information, dass bislang noch kein Einspruch dazu vorliegt. Aus dieser Woche gibt es noch mehr zu berichten.
01.12.2025
4 min.
Pilgern geht auch im Advent: Eine Mittweidaerin und der Lutherweg
Aneta Grund aus Mittweida engagiert sich als Landesbeauftragte für den Lutherweg Sachsen. Auch an der Stadtkirche Mittweida führt der spirituelle Rundwanderweg vorbei.
Aneta Grund schätzt die Kraft des Pilgerns und lässt gern andere daran teilhaben. In Kürze nimmt sie Neugierige wieder mit. Für ihren Einsatz im Tourismus gab es jetzt eine besondere Auszeichnung.
Franziska Bernhardt-Muth
07:00 Uhr
2 min.
Graffiti-Parolen an der Waldbühne sorgen in Augustusburg für Ärger
Graffiti-Sprayer haben sich an der Waldbühne in Augustusburg ausgetobt.
Wahrscheinlich waren die Sprüher am ersten Adventswochenende im Stadtgebiet unterwegs, denn auch an anderen Stellen gibt es Schmierereien. Die Stadtverwaltung hofft auf Hinweise.
Matthias Behrend
05.12.2025
2 min.
„Rücktritt“, „großes Vorbild“: So reagiert das Netz auf Sachsens „Bleifuß-Minister“ Conrad Clemens
Ist gerne (zu) flott unterwegs: Conrad Clemens (CDU), Kultusminister von Sachsen.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Das musste jüngst auch Sachsens Kultusminister lernen. Nachdem herauskam, dass er wiederholt mit zu hohem Tempo erwischt wurde, reagierte das Netz prompt.
Patrick Hyslop
05.12.2025
3 min.
Nach Schnee, Eis und milden Temperaturen in Sachsen: Kommt nächste Woche der Winter zurück?
Hier und da Schnee und Glatteis gab es in Sachsen bereits in den vergangenen Tagen - steht das nun wieder bevor?
Vor wenigen Tagen gab es noch Glätteunfälle in Südwestsachsen, nun wird es milder. Bleibt das so? Was nächste Woche auf den Freistaat zukommt.
Patrick Hyslop
02.12.2025
5 min.
Nostalgie auf dem Teller: Neue Einblicke in Niedersteinbachs kulinarische Geschichte
Das Niedersteinbacher Kochbuch ist fertig. Carola Landgraf (von rechts) und Helga Kroß kosten die Krapfen.
Kartoffelgulasch, Brotsalat und Marzipankuchen: Das Kochbuch „Gerichte mit Geschichte“ aus Niedersteinbach ist fertig. Welche Erinnerungen und Geschichten stecken hinter den Rezepten?
Julia Czaja
07:00 Uhr
3 min.
Macher für Freizeitareal im Vogtland gesucht
Für das Freizeitareal Haselmühle in Schöneck wird ein Investor gesucht.
Für das Freizeitgelände Haselmühle in Schöneck sucht die Stadt einen Investor. Eine Ausschreibung dazu läuft. Was dort alles möglich sein soll.
Daniela Hommel-Kreißl
