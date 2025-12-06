Coca Cola für Freiberg, Tex-Mex für Flöha und ein Kochbuch für Penig - fünf gute Nachrichten aus Mittelsachsen

Geschichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und optimistisch stimmen. Hier sind die Anregungen aus dieser Woche mit einer Firmengeschichte aus dem Erzgebirge und einer Pilgerin aus Mittweida.

Der Coca-Cola-Truck kommt also nach Freiberg, und zwar am 16. Dezember. Das hat eine Abstimmung ergeben - für viele schon mal eine tolle Nachricht. Noch besser wird sie allerdings mit der Information, dass bislang noch kein Einspruch dazu vorliegt. Aus dieser Woche gibt es noch mehr zu berichten.