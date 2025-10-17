Das Unterrichtsfach Heimatkunde erlebt sein Comeback: Spurensuche in Wiederau

Rochlitz
Michael Kreskowsky lädt zu einer spannenden Reise in Wiederaus Vergangenheit ein. Er ist zu Gast bei „Kultur in der Kapelle“.
In Wiederau, einem Ortsteil von Königshain-Wiederau, erlebt das Unterrichtsfach Heimatkunde ein Comeback. Die nächste Veranstaltung der Reihe „Kultur in der Kapelle“ am Freitag, 24. Oktober, beschäftigt sich mit eben dieser Thematik. Der Denkmalpfleger Michael Kreskowsky aus Grünlichtenberg nimmt die Besucher ab 19:30 Uhr mit auf eine...
