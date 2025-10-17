Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Michael Kreskowsky gibt das Fach Heimatkunde bei Kultur in der Kapelle in Wiederau. Bild: Mario Hösel/Archiv
Michael Kreskowsky gibt das Fach Heimatkunde bei Kultur in der Kapelle in Wiederau. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Das Unterrichtsfach Heimatkunde erlebt sein Comeback: Spurensuche in Wiederau
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Michael Kreskowsky lädt zu einer spannenden Reise in Wiederaus Vergangenheit ein. Er ist zu Gast bei „Kultur in der Kapelle“.

In Wiederau, einem Ortsteil von Königshain-Wiederau, erlebt das Unterrichtsfach Heimatkunde ein Comeback. Die nächste Veranstaltung der Reihe „Kultur in der Kapelle“ am Freitag, 24. Oktober, beschäftigt sich mit eben dieser Thematik. Der Denkmalpfleger Michael Kreskowsky aus Grünlichtenberg nimmt die Besucher ab 19:30 Uhr mit auf eine...
