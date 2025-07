„Die Arbeit dürfte bald wieder mehr Spaß machen“: Umbau von Bauhof und Feuerwehrdepot in Königshain-Wiederau

Vier Standorte für den Bauhof in Königshain-Wiederau sorgten für Verwirrung. Jetzt sind Rasenmäher und Co. an einem Ort untergebracht. Und das wiederum kommt auch der Feuerwehr zugute. Aber wie?

Der Rasenmäher in Königshain, die Säge in Stein und Gartenwerkzeug in Wiederau: Für die Bauhof-Mitarbeiter der Gemeinde Königshain-Wiederau war bisher das ganze Jahr über Ostern. Denn bevor sie mit der Arbeit beginnen konnten, mussten sie zunächst die Frage beantworten: „Wo steht das, was wir heute brauchen?" Vier Standorte hatte der...