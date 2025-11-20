Drittes 250-Meter-Windrad bei Crossen: Planer nehmen eine Hürde

Rochlitz
Zu dem geplanten Windrad bei Erlau hat sich jetzt das Landratsamt Mittelsachsen geäußert. Doch wann könnten die drei neuen Anlagen stehen? Und wie steht es um neue Windräder bei Schwarzbach?
Drei neue Windkraftanlagen sind zwischen Erlau und Crossen geplant - mit einer Höhe von je 250 Metern würden sie die Windräder im bisherigen Windpark am Steinberg deutlich überragen. Zwei von ihnen sind schon genehmigt. Nun sind die Investoren auch bei der dritten Anlage ihrem Ziel einen Schritt näher gekommen.
