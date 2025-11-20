Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Der Windpark bei Erlau. Weitere Windkraftanlagen sind in Planung.
Der Windpark bei Erlau. Weitere Windkraftanlagen sind in Planung. Bild: Mario Hösel/Archiv
Eine Übersicht über vorhandene und geplante Windräder zwischen Crossen und Erlau.
Eine Übersicht über vorhandene und geplante Windräder zwischen Crossen und Erlau. Bild: Tilo Steiner
Auf diesen Flächen bei Schwarzbach könnten Windräder gebaut werden.
Auf diesen Flächen bei Schwarzbach könnten Windräder gebaut werden. Bild: Tilo Steiner
Rochlitz
Drittes 250-Meter-Windrad bei Crossen: Planer nehmen eine Hürde
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zu dem geplanten Windrad bei Erlau hat sich jetzt das Landratsamt Mittelsachsen geäußert. Doch wann könnten die drei neuen Anlagen stehen? Und wie steht es um neue Windräder bei Schwarzbach?

Drei neue Windkraftanlagen sind zwischen Erlau und Crossen geplant - mit einer Höhe von je 250 Metern würden sie die Windräder im bisherigen Windpark am Steinberg deutlich überragen. Zwei von ihnen sind schon genehmigt. Nun sind die Investoren auch bei der dritten Anlage ihrem Ziel einen Schritt näher gekommen.
