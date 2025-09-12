Ehemaliger Kraftverkehr in Penig: Kontroverse um Drogerie und Supermarkt

Drogerie, Super- und Getränkemarkt in Penig? Das geplante Vorhaben auf dem Gelände des ehemaligen Kraftverkehrs polarisiert. Befürworter sprechen von Chancen, Kritiker von zusätzlicher Konkurrenz.

Lange war es still um das Thema geworden, jetzt ist es zurück auf der Tagesordnung: Schon vor zwei Jahren wurde über die mögliche Ansiedlung einer Drogerie in Penig diskutiert. Geplantes Areal: der ehemalige Kraftverkehr an der Chemnitzer Straße. Doch weil sich Drogerieketten nur selten allein ansiedeln, sondern meist zusammen mit einem...