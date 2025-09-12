Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Areal des ehemaligen Kraftverkehrs in Penig und angrenzende Flurstücke könnten mit einer Drogerie und einem Supermarkt bebaut werden.
Das Areal des ehemaligen Kraftverkehrs in Penig und angrenzende Flurstücke könnten mit einer Drogerie und einem Supermarkt bebaut werden. Bild: Julia Czaja
Das Areal des ehemaligen Kraftverkehrs in Penig und angrenzende Flurstücke könnten mit einer Drogerie und einem Supermarkt bebaut werden.
Das Areal des ehemaligen Kraftverkehrs in Penig und angrenzende Flurstücke könnten mit einer Drogerie und einem Supermarkt bebaut werden. Bild: Julia Czaja
Rochlitz
Ehemaliger Kraftverkehr in Penig: Kontroverse um Drogerie und Supermarkt
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drogerie, Super- und Getränkemarkt in Penig? Das geplante Vorhaben auf dem Gelände des ehemaligen Kraftverkehrs polarisiert. Befürworter sprechen von Chancen, Kritiker von zusätzlicher Konkurrenz.

Lange war es still um das Thema geworden, jetzt ist es zurück auf der Tagesordnung: Schon vor zwei Jahren wurde über die mögliche Ansiedlung einer Drogerie in Penig diskutiert. Geplantes Areal: der ehemalige Kraftverkehr an der Chemnitzer Straße. Doch weil sich Drogerieketten nur selten allein ansiedeln, sondern meist zusammen mit einem...
15:00 Uhr
1 min.
Bauarbeiten in Penig gestartet: Beethovenstraße ist dicht
Die Beethovenstraße in Penig gleicht einer Buckelpiste. Nun haben die Bauarbeiten begonnen.
Die Stadt Penig und der Zweckverband arbeiten Hand in Hand. Die Beethovenstraße wird grundlegend saniert: Fahrbahn und Kanäle werden erneuert.
Julia Czaja
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13:47 Uhr
3 min.
Schon wieder: Misstrauensanträge gegen EU-Kommission
Von der Leyens Kommission muss sich Misstrauensanträgen stellen. (Archivbild)
Nur gut zwei Monate nach einem überstandenen Misstrauensvotum sieht sich die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen wieder mit Misstrauensanträgen konfrontiert. Die Abstimmung steht schon bald an.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
13:40 Uhr
2 min.
Umfrage: Wie viele Playlisten haben Sie?
Vielfältige Sammlung: 19 Prozent der Musikstreaming-Nutzer verwalten zehn oder mehr eigene Playlists.
Fast jeder Zweite teilt seine Playlisten, doch nur knapp jeder Vierte hört sich oft Musik von fremden Listen an. Das und was Nutzende noch über ihre Musik-Gewohnheiten verraten, zeigt diese Studie.
11:30 Uhr
2 min.
Erlebnisreiche Einkaufsnacht in Penig: Mode, Musik und Genuss
Die Modenschau auf dem Markt ist fester Bestandteil der Peniger Einkaufsnacht.
Am 12. September öffnen die Geschäfte in Penig ab 18 Uhr ihre Türen für eine besondere Einkaufsnacht. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Welche Highlights sind dabei?
Julia Czaja
Mehr Artikel