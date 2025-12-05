Ein Monat nach dem Großbrand in Lunzenau: Familie bekommt Wiederaufbauhilfe

Anfang November verlor ein Paar in Schlaisdorf sein Wohnhaus. Die Kommune kann nun Spendengeld übergeben. Die Polizei ermittelt indessen weiter. Wurde ein Ofen unsachgemäß betrieben?

Es war in Lunzenau der größte Feuerwehreinsatz des Jahres: Vor einem Monat brannte am 5. November in der Lunzenauer Feldstraße in der Ortslage Klein Schlaisdorf ein Wohnhaus nieder. Gut 70 Feuerwehleute kämpften gegen die Flammen. Am nächsten Morgen zeigte sich das ganze Ausmaß der Zerstörungen. Der Schornstein ragte wie ein Mahnmal in den...