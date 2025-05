„Ein Schlag ins Gesicht für uns alle“ - Penig kämpft am 1. Mai gegen das Aus für die Papierfabrik

300 Menschen protestieren gegen die Schließung der Papierfabrik von Felix Schoeller in Penig. Auch der frühere Werkleiter Reinhard Geißler steht am Werkstor. Während er um sein Lebenswerk, bangen rund 120 Mitarbeiter um ihren Job.

Tränen hat er nicht in den Augen, aber angegriffen wirkt er. Und das will und kann Reinhard Geißler auch gar nicht verbergen. Bis 2016 war er Werkleiter der Papierfabrik in Penig, sage und schreibe 20 Jahre lang. Am 1. Mai steht er nun mit Altbürgermeister Thomas Eulenberger vor dem Werkstor, um die rund 120 Frauen und Männer zu unterstützen,...