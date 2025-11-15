Erlau: Edelrinder bekommen neuen Unterstand

Auf dem Wagyu-Hof im Erlbachtal grasen edle Tiere. Sie bekommen derzeit einen neuen Unterstand gebaut. Beim Herbstfest am 22. September können Besucher den Tieren ganz nah kommen.

Auf dem Wagyu-Hof im Erlbachtal herrscht noch regsame Betriebsamkeit. Die schwarzen Edelrinder mit ihrem Nachwuchs lassen sich davon aber kaum beeindrucken. Genüsslich und in aller Ruhe grasen sie auf der Weide vor dem Gut und neben dem Stall. Dort sind noch Mitarbeiter damit beschäftigt, einen neuen Unterstand fertig zu stellen. Das Dach wird...