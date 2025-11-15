Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Matthias Müller investiert in einen geräumigen Unterstand für zirka 30 Edelrinder. Bild: Andrea Funke
Matthias Müller investiert in einen geräumigen Unterstand für zirka 30 Edelrinder. Bild: Andrea Funke
Matthias Müller investiert in einen geräumigen Unterstand für zirka 30 Edelrinder.
Matthias Müller investiert in einen geräumigen Unterstand für zirka 30 Edelrinder. Bild: Andrea Funke
Rochlitz
Erlau: Edelrinder bekommen neuen Unterstand
Von Andrea Funke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf dem Wagyu-Hof im Erlbachtal grasen edle Tiere. Sie bekommen derzeit einen neuen Unterstand gebaut. Beim Herbstfest am 22. September können Besucher den Tieren ganz nah kommen.

Auf dem Wagyu-Hof im Erlbachtal herrscht noch regsame Betriebsamkeit. Die schwarzen Edelrinder mit ihrem Nachwuchs lassen sich davon aber kaum beeindrucken. Genüsslich und in aller Ruhe grasen sie auf der Weide vor dem Gut und neben dem Stall. Dort sind noch Mitarbeiter damit beschäftigt, einen neuen Unterstand fertig zu stellen. Das Dach wird...
