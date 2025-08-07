Japanisches Edelrind trifft auf City-Geiger: Wagyu-Hof in Erlau bittet zum „Festival der Sinne“

Matthias Müller und seine Wagyu-Zucht in Erlau sind bereit für ein besonderes Ereignis: Das Hoffest wird zum einem Festival mit Tanz und Livemusik. Aber was macht das Fleisch der Rinder so besonders?

Die Aufregung ist bei Matthias Müller derzeit größer als bei seinen Tieren. Die fast schwarzen Wagyu, das ist ein japanisches Edelrind, stehen auf der Wiese direkt vor dem Hof im mittelsächsischen Erlau bei Mittweida. Ein freudiges Muhen dringt in verschiedenen Tonlagen herüber. Wenig später geht es über die Straße auf die neue...