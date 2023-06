Erlebnis Erdbeere: Bei Rochlitz wird selbst gepflückt

Der Himmel ist noch bedeckt, die Luft leicht feucht, die Temperatur knapp unter 20 Grad Celsius, als ich an diesem Morgen aus dem Auto am Erdbeerfeld in Spernsdorf steige. Fast ideale Bedingungen für das, was ich mir vorgenommen habe: Heute sollen die roten Früchte vom Feld in den Korb kommen. Und bei Spernsdorf, an der B 175 zwischen Rochlitz und...