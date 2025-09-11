Erlebnisreiche Einkaufsnacht in Penig: Mode, Musik und Genuss

Am 12. September öffnen die Geschäfte in Penig ab 18 Uhr ihre Türen für eine besondere Einkaufsnacht. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Welche Highlights sind dabei?

Die Einkaufsnacht in Penig war im vergangenen Jahr ziemlich ins Wasser gefallen. Es regnete den ganzen Abend, sodass sich nur wenige Peniger ins Getümmel stürzten. Am Freitag, 12. September, steht nun die nächste Einkaufsnacht bevor. Und die Wetteraussichten sind dieses Mal deutlich besser. Bei einem Sonne-Wolken-Mix und etwa 20 Grad Celsius...