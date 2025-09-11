Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Modenschau auf dem Markt ist fester Bestandteil der Peniger Einkaufsnacht.
Die Modenschau auf dem Markt ist fester Bestandteil der Peniger Einkaufsnacht. Bild: Mario Hösel
Die Modenschau auf dem Markt ist fester Bestandteil der Peniger Einkaufsnacht.
Die Modenschau auf dem Markt ist fester Bestandteil der Peniger Einkaufsnacht. Bild: Mario Hösel
Rochlitz
Erlebnisreiche Einkaufsnacht in Penig: Mode, Musik und Genuss
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 12. September öffnen die Geschäfte in Penig ab 18 Uhr ihre Türen für eine besondere Einkaufsnacht. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Welche Highlights sind dabei?

Die Einkaufsnacht in Penig war im vergangenen Jahr ziemlich ins Wasser gefallen. Es regnete den ganzen Abend, sodass sich nur wenige Peniger ins Getümmel stürzten. Am Freitag, 12. September, steht nun die nächste Einkaufsnacht bevor. Und die Wetteraussichten sind dieses Mal deutlich besser. Bei einem Sonne-Wolken-Mix und etwa 20 Grad Celsius...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
12.09.2025
1 min.
Ab in die Fluten: Hundeschwimmen in Penig
Nach dem Ende der offiziellen Badesaison dürfen sich Hunde im Freibad Penig tummeln.
15.000 Besucher haben diesen Sommer das Freibad in Penig genossen. Die Saison endet mit einem tierischen Highlight am 20. September.
Julia Czaja
13:47 Uhr
3 min.
Schon wieder: Misstrauensanträge gegen EU-Kommission
Von der Leyens Kommission muss sich Misstrauensanträgen stellen. (Archivbild)
Nur gut zwei Monate nach einem überstandenen Misstrauensvotum sieht sich die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen wieder mit Misstrauensanträgen konfrontiert. Die Abstimmung steht schon bald an.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13:40 Uhr
2 min.
Umfrage: Wie viele Playlisten haben Sie?
Vielfältige Sammlung: 19 Prozent der Musikstreaming-Nutzer verwalten zehn oder mehr eigene Playlists.
Fast jeder Zweite teilt seine Playlisten, doch nur knapp jeder Vierte hört sich oft Musik von fremden Listen an. Das und was Nutzende noch über ihre Musik-Gewohnheiten verraten, zeigt diese Studie.
29.08.2025
1 min.
Freibad Penig: Saison endet am 14. September mit Fest
Das Freibad in Penig bleibt noch bis 14. September geöffnet.
Verlängerter Badespaß in Penig: Das Freibad ist bis zum 14. September offen. Der letzte Tag verspricht besondere Überraschungen.
Julia Czaja
Mehr Artikel