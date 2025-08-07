Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tim Meyer aus Striegistal fotografiert gern, immer wieder auch den Sternenhimmel.
Tim Meyer aus Striegistal fotografiert gern, immer wieder auch den Sternenhimmel. Bild: Tim Meyer/Archiv
Tim Meyer aus Striegistal fotografiert gern, immer wieder auch den Sternenhimmel.
Tim Meyer aus Striegistal fotografiert gern, immer wieder auch den Sternenhimmel. Bild: Tim Meyer/Archiv
Rochlitz
Es regnet Sternschnuppen - Wie man die Perseiden in Mittelsachsen aufs Foto bekommt
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tim Meyer aus Striegistal hat den Sternenhimmel oft im Blick. Die zu erwartenden Perseiden sind auch für ihn eine Herausforderung, denn der Mond ist ein Störfaktor. Was Fotografen nun beachten sollten

Im August nimmt die Zahl der Sternschnuppen zu, denn die Perseiden bestimmen den Nachthimmel. Damit rauschen besonders viele helle Lichter über uns hinweg. Höhepunkt soll die Nacht vom 11. auf den 12. August werden. Regen ist aktuell nicht angesagt, aber der Mond wird wohl zum Störfaktor, wie auch Wetter-Online meldet. Am 9. August ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
15.06.2025
1 min.
Fotograf aus Striegistal hält Polarlichter über Mittelsachsen fest: Bekommt man sie bald wieder vor die Kamera?
In der Nacht zu Samstag konnte Tim Meyer in Striegistal Polarlichter fotografieren.
Tim Meyer aus Striegistal legt sich nachts auf die Lauer, um Himmelsspektakel zu fotografieren. Er nutzt Vorhersagen im Internet.
Franziska Bernhardt-Muth
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
07.08.2025
3 min.
Sternschnuppen-Gucken im Vogtland: So kann man die meisten fliegen sehen
Die Sternwarte lädt für 12. August ab 21 Uhr zur Sternschnuppen-Beobachtung.
Die Perseiden jagen über den Nachthimmel und erfüllen dem Sagen nach Wünsche. In Rodewisch lädt die Sternwarte zum Beobachten ein. Aber auch an diesen Orten sind die Sternschnuppen gut zu sehen.
Cornelia Henze
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
Mehr Artikel