Es regnet Sternschnuppen - Wie man die Perseiden in Mittelsachsen aufs Foto bekommt

Tim Meyer aus Striegistal hat den Sternenhimmel oft im Blick. Die zu erwartenden Perseiden sind auch für ihn eine Herausforderung, denn der Mond ist ein Störfaktor. Was Fotografen nun beachten sollten

Im August nimmt die Zahl der Sternschnuppen zu, denn die Perseiden bestimmen den Nachthimmel. Damit rauschen besonders viele helle Lichter über uns hinweg. Höhepunkt soll die Nacht vom 11. auf den 12. August werden. Regen ist aktuell nicht angesagt, aber der Mond wird wohl zum Störfaktor, wie auch Wetter-Online meldet. Am 9. August ist...