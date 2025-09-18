Filmfestival Schlingel: Abenteuer und Freundschaft – „Butterfly Tale“ fliegt ins Herz von Rochlitz

Das Filmfestival Schlingel bringt den Film „Butterfly Tale“ nach Rochlitz: Ein kleiner Schmetterling mit großem Traum – Patrick will nach Mexiko. Doch was passiert, wenn die Reise gefährlich wird?

Filme aus Kanada, Australien und Italien: In wenigen Tagen beginnt in Chemnitz das Internationale Filmfestival Schlingel, das sich an Kinder und ein junges Publikum richtet. Doch nicht nur in Europas diesjähriger Kulturhauptstadt flimmern vom 27. September bis 4. Oktober von einer Jury ausgewählte Kinofilme über die Leinwände: Das Filmfestival... Filme aus Kanada, Australien und Italien: In wenigen Tagen beginnt in Chemnitz das Internationale Filmfestival Schlingel, das sich an Kinder und ein junges Publikum richtet. Doch nicht nur in Europas diesjähriger Kulturhauptstadt flimmern vom 27. September bis 4. Oktober von einer Jury ausgewählte Kinofilme über die Leinwände: Das Filmfestival...