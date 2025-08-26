Flender dürfte mit blauem Auge davonkommen

Ein Kommentar zu Flender: Die Gespräche mit IG Metall und Betriebsrat sind entscheidend, um die Zukunft der Flenderaner zu gestalten.

Die Nachricht war ein Schock für die Flenderaner. Konzernchef Andreas Evertz hatte bei der Betriebsversammlung millionenschwere Einsparungen angekündigt. Ein Schock deshalb, weil die Hauptlast das Personal tragen soll. Gerade bei jenen, die ihr Haus abbezahlen oder sonstige Kredite abstottern müssen, kann das für schlaflose Nächte sorgen.