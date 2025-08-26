Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Flender gehört zur DNA der Stadt Penig. Getriebe werden seit Jahrzehnten hier gefertigt.
Flender gehört zur DNA der Stadt Penig. Getriebe werden seit Jahrzehnten hier gefertigt. Bild: Mario Hösel/Archiv
Meinung
Rochlitz
Flender dürfte mit blauem Auge davonkommen
Redakteur
Von Alexander Christoph
Ein Kommentar zu Flender: Die Gespräche mit IG Metall und Betriebsrat sind entscheidend, um die Zukunft der Flenderaner zu gestalten.

Die Nachricht war ein Schock für die Flenderaner. Konzernchef Andreas Evertz hatte bei der Betriebsversammlung millionenschwere Einsparungen angekündigt. Ein Schock deshalb, weil die Hauptlast das Personal tragen soll. Gerade bei jenen, die ihr Haus abbezahlen oder sonstige Kredite abstottern müssen, kann das für schlaflose Nächte sorgen.
