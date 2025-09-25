„Friedhöfe machen Trauer erträglich“: Penig setzt auf Begegnung und schafft neue Verweilorte

In Penig sind außergewöhnliche Orte der Trauer entstanden. Friedhofsverwalterin Susan Junghannß hat alte Seilräder kreativ umfunktioniert. Doch das ist nicht die einzige Veränderung auf dem Friedhof.

Der Friedhof in Penig ist nicht nur ein Ort der Trauer, sondern auch der Geschichte. Viele einst bekannte Peniger haben hier ihre letzte Ruhestätte gefunden, kürzlich erst gab es beim Tag des offenen Denkmals die Möglichkeit, mehr über diese Menschen zu erfahren. Doch die fast 80 Besucher gehörten auch zu den ersten, die eine neue...