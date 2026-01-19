„Gastronomie ist Leidenschaft“: Familie Lammers fährt zweigleisig – mit Café in Wechselburg und Gaststätte in Rochlitz

Rochlitz
In der Kleingartenanlage Rochlitz öffnet die „Gaststätte Am Klinkborn“ wieder. Das Gastronomenpaar Lammers bringt mit deutscher Küche frischen Wind zurück – und setzt auf Gemüse aus den Gärten.
Am Nachmittag servieren sie selbst gebackenen Kuchen, Eis und Kaffeespezialitäten, am Abend stehen Piratenpfanne, Gulasch und Fleischspieße auf der Karte: Anja und Karsten Lammers haben vor eineinhalb Jahren das damals leerstehende Café am Markt in Wechselburg übernommen und ihm neues Leben eingehaucht. Nun erweitert das Paar sein...
