„Gastronomie ist Leidenschaft“: Familie Lammers fährt zweigleisig – mit Café in Wechselburg und Gaststätte in Rochlitz

Anja und Karsten Lammers fahren künftig zweigleisig. Sie betreiben mit dem gleichen Team das Café in Wechselburg und die „Gaststätte Am Klinkborn“ in Rochlitz. Bild: Mario Hösel, Dietmar Thomas

Anja und Karsten Lammers (rechts), die auch das Café in Wechselburg betreiben, übernehmen nun die „Gaststätte Am Klinkborn“ in Rochlitz. Die Vorsitzende vom gleichnamigen Gartenverein, Kerstin Arndt (links), freut sich, dass wieder Leben einzieht. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas

Anja Lammers räumt die Bar der „Gaststätte Am Klinkborn“ ein. Am 24. Januar muss alles fix und fertig sein. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas

Karsten Lammers erledigt am Gastraum die letzten Handgriffe. Er und seine Frau starten mit einem Schnitzel-Buffet in den Betrieb der Gaststätte. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas