  • „Gastronomie ist Leidenschaft“: Familie Lammers fährt zweigleisig – mit Café in Wechselburg und Gaststätte in Rochlitz

Anja und Karsten Lammers fahren künftig zweigleisig. Sie betreiben mit dem gleichen Team das Café in Wechselburg und die „Gaststätte Am Klinkborn“ in Rochlitz.
Rochlitz
„Gastronomie ist Leidenschaft“: Familie Lammers fährt zweigleisig – mit Café in Wechselburg und Gaststätte in Rochlitz
Redakteur
Von Julia Czaja
In der Kleingartenanlage Rochlitz öffnet die „Gaststätte Am Klinkborn“ wieder. Das Gastronomenpaar Lammers bringt mit deutscher Küche frischen Wind zurück – und setzt auf Gemüse aus den Gärten.

Am Nachmittag servieren sie selbst gebackenen Kuchen, Eis und Kaffeespezialitäten, am Abend stehen Piratenpfanne, Gulasch und Fleischspieße auf der Karte: Anja und Karsten Lammers haben vor eineinhalb Jahren das damals leerstehende Café am Markt in Wechselburg übernommen und ihm neues Leben eingehaucht. Nun erweitert das Paar sein...
Mehr Artikel