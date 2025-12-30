MENÜ
Rosmarie Teichmann vom Feuerwehrverein Arnsdorf/Amerika packt mit an, um aus dem einstigen Jugendclub ein Freizeitzentrum zu machen.
Rosmarie Teichmann vom Feuerwehrverein Arnsdorf/Amerika packt mit an, um aus dem einstigen Jugendclub ein Freizeitzentrum zu machen. Bild: Julia Czaja/Archiv
Beim Weihnachtsmarkt gab Rosmarie Teichmann (l.) die frohe Nachricht bekannt.
Beim Weihnachtsmarkt gab Rosmarie Teichmann (l.) die frohe Nachricht bekannt. Bild: Rosmarie Teichmann/privat
Der Putz ist ab: Der Verein hat im ehemaligen Jugendclub die Wände freigelegt.
Der Putz ist ab: Der Verein hat im ehemaligen Jugendclub die Wände freigelegt. Bild: Rosmarie Teichmann/privat
Rochlitz
Geldsegen in Arnsdorf bei Penig: Freizeitzentrum für Bewohner könnte nächstes Jahr eröffnen
Redakteur
Von Julia Czaja
Große Sprünge schienen bis vor kurzem noch aussichtslos. Doch ein überraschender Geldsegen sorgt dafür, dass die Arnsdorfer ihrem großen Traum – einem Freizeitzentrum – schneller näherkommen.

Noch im November stand zu befürchten, dass der Feuerwehrverein Arnsdorf/Amerika im nächsten Jahr „nur kleine Brötchen backen kann“, wie Rosmarie Teichmann vom Verein es formulierte. Doch in der Adventszeit bekamen die Arnsdorfer ein Weihnachtsgeschenk, mit dem sie nicht gerechnet hatten und das ihre Pläne für 2026 sprichwörtlich auf neue...
