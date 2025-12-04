Generationswechsel in Rochlitz: Neue Leitung für Einhorn-Apotheke

Rochlitz
Zum Jahreswechsel übernimmt Julia Hoffmann die Einhorn-Apotheke in Rochlitz. Die derzeitige Inhaberin will künftig neue Wege gehen.
Julia Hofmann wird neue Chefin der Einhorn-Apotheke am Markt in Rochlitz. Die 35-Jährige ist seit elf Jahren als Apothekerin tätig, zeitweise arbeitete sie in anderen Städten. In Rochlitz ist sie seit Anfang des Jahres wieder anzutreffen. Sie übernimmt die Apotheke von Anett Zobel, die 1991 Chefin der Apotheke wurde. Zobel möchte sich nun neu...
