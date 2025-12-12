MENÜ
Symbolisch wird das kleine Plüsch-Einhorn von Anett Zobel (r.) an die neue Inhaberin Julia Hofmann übergeben.
In der Einhorn-Apotheke können sich Patienten eigene Rezepturen zusammenstellen lassen.
Auch die Einhorn-Apotheke hatte sich in den letzten Jahren an Streiks beteiligt.
Symbolisch wird das kleine Plüsch-Einhorn von Anett Zobel (r.) an die neue Inhaberin Julia Hofmann übergeben.
In der Einhorn-Apotheke können sich Patienten eigene Rezepturen zusammenstellen lassen.
Auch die Einhorn-Apotheke hatte sich in den letzten Jahren an Streiks beteiligt.
Rochlitz
„Meine Wunschnachfolgerin“: Generationswechsel in der Einhorn-Apotheke in Rochlitz
Redakteur
Von Alexandra Engert
Seit 34 Jahren hat Anett Zobel die Einhorn-Apotheke geführt. Jetzt gibt sie die Leitung ab – mit einem guten Gefühl und an eine Frau, die die Apotheke seit ihrer Schulzeit kennt.

Das Fell ist leicht zerzaust und die lila Blume auf dem Kopf hält sich an dünnen Fäden: Das kleine Plüsch-Einhorn in den Händen der beiden Frauen steht für Abschied und Aufbruch. Anett Zobel übergibt die Apotheke an ihre Nachfolgerin Julia Hofmann.
