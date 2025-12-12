„Meine Wunschnachfolgerin“: Generationswechsel in der Einhorn-Apotheke in Rochlitz

Rochlitz
Seit 34 Jahren hat Anett Zobel die Einhorn-Apotheke geführt. Jetzt gibt sie die Leitung ab – mit einem guten Gefühl und an eine Frau, die die Apotheke seit ihrer Schulzeit kennt.
Das Fell ist leicht zerzaust und die lila Blume auf dem Kopf hält sich an dünnen Fäden: Das kleine Plüsch-Einhorn in den Händen der beiden Frauen steht für Abschied und Aufbruch. Anett Zobel übergibt die Apotheke an ihre Nachfolgerin Julia Hofmann.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.