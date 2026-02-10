„Gesundes Essen für Kinder muss bezahlbar bleiben“ - Warum ein Rochlitzer Unternehmer den Mindestlohn kritisiert

Die Unternehmensgruppe Hänchen liefert täglich 25.000 Essen auch für Kitas und Schulen. Mit Technik allein sind gestiegene Kosten nicht abzufangen. Der Chef sieht die Politik in der Verantwortung.

Das Mittagessen im Schulhort in Hainichen kostet seit diesem Jahr 4,37 Euro und damit 25 Cent mehr als im Vorjahr. Grund dafür ist vor allem der gestiegene Mindestlohn, den auch die Mitarbeiter der Ausgabe der DRK-Einrichtung vor Ort bekommen. Die Steigerung sei nicht allein durch den Lieferanten begründet. Hortleiterin Katrin Ulbricht ist mit...