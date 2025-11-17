Göritzhain: Kreative Baukunst macht Vereinsheim zum Hingucker

Rochlitz
Fast anderthalb Jahre nach dem ersten Spatenstich erstrahlt das Multifunktionsgebäude des SV Rotation Göritzhain in neuem Glanz und wird zur Plattform für Sport und Gemeinschaft.
Das neue Multifunktionsgebäude des SV Rotation Göritzhain ist jetzt der Öffentlichkeit präsentiert worden. Zum Tag der offenen Tür am Samstag kamen zahlreiche Neugierige.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.