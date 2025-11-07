Günter Busch verabschiedet sich: Unternehmer aus Geringswalde verkauft Betrieb

Günter Busch zieht sich nach einer bemerkenswerten Karriere endgültig zurück. Mit 73 Jahren und fast vier Jahrzehnten Herzblut in seiner Firma will er nun die Welt bereisen und sich ehrenamtlich engagieren.

Schon seit Jahren tritt Günter Busch kürzer. Bereits 2018 hat sich der Geringswalder Unternehmer von der Gerätebau-Energieanlagen-Telekommunikation GmbH (GET) zurückgezogen. Seither führt seine Tochter Mandy Thieme neben Heiko Poppitz die Geschäfte des 23 Mitarbeiter zählenden Betriebs.