Günter Busch verabschiedet sich: Unternehmer aus Geringswalde verkauft Betrieb

Rochlitz
Günter Busch zieht sich nach einer bemerkenswerten Karriere endgültig zurück. Mit 73 Jahren und fast vier Jahrzehnten Herzblut in seiner Firma will er nun die Welt bereisen und sich ehrenamtlich engagieren.
Schon seit Jahren tritt Günter Busch kürzer. Bereits 2018 hat sich der Geringswalder Unternehmer von der Gerätebau-Energieanlagen-Telekommunikation GmbH (GET) zurückgezogen. Seither führt seine Tochter Mandy Thieme neben Heiko Poppitz die Geschäfte des 23 Mitarbeiter zählenden Betriebs.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.