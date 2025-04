Hat der Reparaturbonus noch eine Chance?: „Die Leute fragen bis heute danach“

Mit dem staatlichen Zuschuss haben Handwerker in Mittelsachsen gute Erfahrungen gemacht, bis auf wenige Kritikpunkte. Dabei ist das Programm gar nicht als Wirtschaftsförderung angelegt gewesen. Nun ist eine Entscheidung im Landtag gefallen.

Bei Thomas Müller (*Name geändert) steht eine Waschmaschine im Keller, in der sich seit Wochen nichts mehr dreht. Keine acht Jahre alt, hatte das Gerät an einem Samstag den Dienst verweigert, ließ sich nicht mehr einschalten. Der Besitzer aus einer mittelsächsischen Kleinstadt hatte schon mit einem Techniker über Fehlerursachen und mögliche...