Hausarztsuche in Rochlitz: Weitere Praxis kann neue Patienten aufnehmen

Die Situation in der Versorgung ist angespannt. Nun aber gibt es eine gute Nachricht für Patientinnen und Patienten, die einen neuen Hausarzt suchen.

Es ist eine positive Nachricht für jene, die einen Hausarzt in Rochlitz suchen. Die Situation in der hausärztlichen Versorgung in Rochlitz und Umgebung ist angespannt, unter anderem, weil Ärzte hier nicht mehr praktizieren. Einige Mediziner haben angegeben, keine Kapazitäten für neue Patienten mehr zu haben. In der Praxis im Medizinischen...