„Ich habe Mist gebaut“: Warum Paul auf der Bahnhofsbaustelle in Geringswalde arbeitet

Seit Oktober wird in der einstigen Empfangshalle für Reisende das Unterste zuoberst gekehrt. Der Förderverein hat jetzt einen weiteren Helfer, der mit anpackt. - Wann kommen die Übernachtungsgäste?

Ein Stemmhammer lärmt, Bauschutt kracht in einen Container. Und dichte Staubwolken hüllen die Szenerie am Bahnhofsvorplatz in Geringswalde ein. Der heimische Förderverein Sport und Kultur legt einmal mehr eine Samstagschicht ein.