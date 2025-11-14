Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Paul leistet Wiedergutmachung auf der Baustelle im Bahnhof Geringswalde. Sein Gesicht möchte er nicht zeigen.
Paul leistet Wiedergutmachung auf der Baustelle im Bahnhof Geringswalde. Sein Gesicht möchte er nicht zeigen. Bild: Marion Gründler
Hendrik Fischer, Frank Wagenbichler und Mirko Eschner (v. l.) vom Förderverein Sport und Kultur sind häufig im Bahnhof Geringswalde anzutreffen.
Hendrik Fischer, Frank Wagenbichler und Mirko Eschner (v. l.) vom Förderverein Sport und Kultur sind häufig im Bahnhof Geringswalde anzutreffen. Bild: Marion Gründler
Neben dem Bikertreff auf der Westseite des Geländes soll in absehbarer Zeit die einstige Empfangshalle des Bahnhofs Geringswalde (Bild) zu einem weiteren Schmuckstück entwickelt werden.
Neben dem Bikertreff auf der Westseite des Geländes soll in absehbarer Zeit die einstige Empfangshalle des Bahnhofs Geringswalde (Bild) zu einem weiteren Schmuckstück entwickelt werden. Bild: Rolf Kretzschmar/Archiv
Auch im Außengelände des Bahnhofareals wurden bereits Akzente gesetzt. Steinerne Sitzbänke werden von Radfahrern gern für eine Rast genutzt.
Auch im Außengelände des Bahnhofareals wurden bereits Akzente gesetzt. Steinerne Sitzbänke werden von Radfahrern gern für eine Rast genutzt. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
„Ich habe Mist gebaut“: Warum Paul auf der Bahnhofsbaustelle in Geringswalde arbeitet
Von Marion Gründler
Seit Oktober wird in der einstigen Empfangshalle für Reisende das Unterste zuoberst gekehrt. Der Förderverein hat jetzt einen weiteren Helfer, der mit anpackt. - Wann kommen die Übernachtungsgäste?

Ein Stemmhammer lärmt, Bauschutt kracht in einen Container. Und dichte Staubwolken hüllen die Szenerie am Bahnhofsvorplatz in Geringswalde ein. Der heimische Förderverein Sport und Kultur legt einmal mehr eine Samstagschicht ein.
