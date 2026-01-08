In Drogerie Möbius in Geringswalde gehen die Lichter aus

Sie ist eine, die mit Herzblut hinterm Tresen steht. Erst hinter dem von Drogerieriesen und Pleitier Schlecker. Dann dem eigenen. Nun setzt Kristina Möbius einen Schlusspunkt.

Rund zwölf Jahre hat Kristina Möbius Kunden bedient, Empfehlungen gegeben und Waren vorzugsweise aus ostdeutscher Produktion herangeschafft, die in keinem der einschlägigen Supermärkte zu kriegen waren. Erst an der Leipziger Straße 1 in Geringswalde, bis in der drangvollen Enge auf 30 Quadratmetern nichts mehr ging. Der Umzug ins Ladenlokal... Rund zwölf Jahre hat Kristina Möbius Kunden bedient, Empfehlungen gegeben und Waren vorzugsweise aus ostdeutscher Produktion herangeschafft, die in keinem der einschlägigen Supermärkte zu kriegen waren. Erst an der Leipziger Straße 1 in Geringswalde, bis in der drangvollen Enge auf 30 Quadratmetern nichts mehr ging. Der Umzug ins Ladenlokal...