In Geithain brennen Container und ein Holzstapel ab

Das Feuer brach neben dem Rohbau eines Wohnhauses aus. Die Polizei ermittelt.

Geithain.

Mehrere Container und Holz sind in dem Geithainer Ortsteil Ossa ein Raub der Flammen geworden. Das berichtete die Polizei. Das Feuer war am Freitag gegen 1.30 Uhr in dem Ortsteil ausgebrochen. In der Nacht standen zwei Container und ein Holzstapel, die neben einem im Rohnbau befindlichen Haus standen, in Flammen. Die Freiwilligen Feuerwehren von Narsdorf und Ossa eilten zum Ort des Geschehens. Die Feuerwehrleute löschten die Flammen so zügig, dass ein Übergreifen des Brandes auf das benachbarte Haus verhindert werden konnte. Gefahr für Leib und Leben von Personen habe nicht bestanden, teilten die Polizeibeamten noch dazu mit. Es werde nun jedoch wegen des Verdachts eines Branddeliktes ermittelt, so die Polizei. (lk)