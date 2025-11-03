Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Informatikerin Christiane Scherch kennt die Tücken des Internets.
Informatikerin Christiane Scherch kennt die Tücken des Internets. Bild: Marion Gründler
Informatikerin Christiane Scherch kennt die Tücken des Internets.
Informatikerin Christiane Scherch kennt die Tücken des Internets. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Informatikerin berät in Geringswalde: So schützen Sie sich vor Online-Betrügern
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Know-how und Schutzbedürfnis im Umgang mit dem Internet steigen zunehmend. Christiane Scherch hilft Wissenslücken schließen.

Internetsicherheit wird immer mehr zu einem beherrschenden Thema. Zumal sorgloser Umgang richtig teuer werden kann. In ihrer Technik-Sprechstunde geht die Geringswalder IT’lerin Christiane Scherch auf Fragen wie sichere Passwörter ein oder wie man Betrug in sogenannten sozialen Medien erkennt. Weiter thematisiert sie, wie man eine gefälschte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.10.2025
1 min.
Kirche Geringswalde bietet Orgelmusik im Kerzenschein
Kirchenmusikdirektorin Martina Apitz an einer Ladegast-Orgel.
Kirchenmusikdirektorin aus Sachsen-Anhalt verspricht Kontrast zwischen Erhabenheit und Leidenschaft.
Marion Gründler
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
09.10.2025
4 min.
Frauennetzwerk „Framisa“ in Mittelsachsen: „Für mich gab es den Anschub in die Selbstständigkeit“
Christiane Scherch (l.) und Julita Decke zur Gesprächsrunde im „Raum der Wünsche" in Rochlitz.
180 Frauen aus dem ganzen Landkreis sind im Projekt „Framisa“ verbunden, teilen Wissen und Fähigkeiten. Eine Technikberaterin beschreibt, warum sie sich wünscht, dass das Netzwerk bestehen bleibt.
Franziska Bernhardt-Muth
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
Mehr Artikel