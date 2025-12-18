„Jedes Kind braucht doch etwas Glück“: Familie spendiert 130 Festessen für Rochlitzer Schule

Eine festliche Tafel und leuchtende Kinderaugen: Eine Gastronomenfamilie bescherte den Schülern der Wilhelm-Pfeffer-Schule in Rochlitz ein Festessen. Und es gab noch einen anderen Freudenmoment.

„Hm, lecker“, murmelt die zehnjährige Sarah vor sich hin, während sie die Entenkeule mundgerecht zerteilt. Paul, der neben ihr sitzt, pflichtet ihr bei und spießt genüsslich den Rotkohl auf seine Gabel. Die beiden Schüler der Wilhelm-Pfeffer-Schule Rochlitz, einer Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, haben am Donnerstag... „Hm, lecker“, murmelt die zehnjährige Sarah vor sich hin, während sie die Entenkeule mundgerecht zerteilt. Paul, der neben ihr sitzt, pflichtet ihr bei und spießt genüsslich den Rotkohl auf seine Gabel. Die beiden Schüler der Wilhelm-Pfeffer-Schule Rochlitz, einer Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, haben am Donnerstag...