Jessica Otts Brothupf-Rezept: Von der Peniger Küche ins Finale des Back-Star-Contests

Jessica Ott, Konditor-Auszubildende in Penig, hat eine kreative Lösung für altes Brot gefunden. Mit ihrem „Brothupf“ beeindruckte sie die Jury eines bundesweiten Backwettbewerbs - und steht im Finale.

Jessica Ott ist nicht die Einzige, die sich Gedanken darüber macht, was man mit älterem Brot anfangen kann. Aber sie gehört zu den wenigen, die sich letztlich doch etwas einfallen lassen. Denn Verschwenden oder Wegwerfen war gestern, heute wird gebacken. Damit konnte die 18-Jährige sogar bei einem bundesweiten Backwettbewerb überzeugen.