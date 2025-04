Jugend musiziert: Preise für Talente aus Freiberg und Königshain-Wiederau

Die Musikschule Mittelsachsen hat sich beim Landeswettbewerb Jugend erfolgreich präsentiert. Es gab sogar zwei Nominierungen für den Bundeswettbewerb

Den diesjährigen Musikwettbewerb „Jugend musiziert“ auf Landesebene hat die Musikschule Mittelsachsen mit ausgezeichneten Ergebnissen bestritten. In diesem Jahr fand der Landesausscheid in Chemnitz statt. Aus dem Landkreis Mittelsachsen hatten sich in der vorherigen Runde insgesamt elf Schülerinnen und Schüler dafür qualifiziert. Sie...