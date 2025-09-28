Kika-Quizshow „Beste Klasse Deutschlands“: Peniger kämpfen um Finaleinzug

Die Klasse 7b des Peniger Gymnasiums hat sich mit Geschicklichkeit und Wissen bei „Die beste Klasse Deutschlands“ durchgesetzt. Ob die Schüler das Superfinale erreichen, bleibt noch ein Geheimnis.

Sie haben es geschafft - mit Geschicklichkeit, mit Wissen, mit Nervenstärke: Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7b haben es bei der Fernsehsendung „Die beste Klasse Deutschlands“ weit gebracht. Und zwar so weit, dass sie nun gegen eine Klasse aus Halle an der Saale angetreten sind, um den Einzug ins sogenannte Superfinale zu schaffen.