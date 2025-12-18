Kirchgasse Lunzenau: Freigabe noch mit Bauzaun

Die zentrale Verbindung in Lunzenau wird vor Weihnachten wieder begehbar sein. Allerdings fehlt dann noch das Geländer.

Die Kirchgasse in Lunzenau soll am Montag oder spätestens Dienstag freigegeben werden. Dies erklärte nun Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU). Einen Schönheitsfehler gibt es aber noch: Das Geländer konnte nicht rechtzeitig geliefert werden und werde somit frühestens im Januar montiert. Bis dahin müsse ein Bauzaun für die Sicherheit der...