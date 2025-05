Kleinkind bei Unfall auf A 72 bei Rochlitz schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der A 72 in Höhe Rochlitz wurden am Montagabend drei Menschen schwer verletzt. Die Autobahn Richtung Chemnitz war mehrere Stunden gesperrt.

Bei einem Unfall auf der A 72 in Höhe der Anschlussstelle Rochlitz sind vier Menschen verletzt worden, drei davon schwer, so auch ein Kleinkind im Alter von einem Jahr. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 18.30 Uhr in Fahrtrichtung Chemnitz.