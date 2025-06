Königshain lädt zum Rasentraktor-Grand-Prix

Der Countdown für das verrückte Rennen läuft. Am 21. Juni locken Ponys und eine Disco. Doch das Hauptspektakel wartet am 22. Juni auf die Gäste.

Zum 14. Rasentraktor-Grand-Prix wird am Wochenende 21./22. Juni nach Königshain geladen. Die Männer auf ihren knatternden Maschinen werden am Sonntag, 13 Uhr auf dem Sportplatz erwartet. Start ist 13.30 Uhr. Doch schon am Samstag geht es auf dem Sportplatz rund. 14 Uhr gibt es Leckeres an der Königshainer Kaffeetafel. Zudem findet ein...